سیاسة

مسرور بارزاني والسفير البريطاني يؤكدان على أهمية عدم التلاعب بنتائج الانتخابات

ناقش الجانبان مسألة المهاجرين، مع التشديد على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة ومنعها
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني خلال لقائه السفير البريطاني - تصوير: KRG
مسرور بارزاني خلال لقائه السفير البريطاني - تصوير: KRG
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني السفير البريطاني

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والسفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، اليوم الأحد، على أهمية عدم التلاعب بنتائج الانتخابات النيابية العراقية التي أُجريت في تشرين الأول أكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مسرور بارزاني مع ريتشاردسون وجرى فيه بحث آخر التطورات والمستجدات في العراق بعد الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان إن الجانبين تباحثا "حول آخر التطورات والمستجدات في العراق ما بعد الانتخابات النيابية، وتم التأكيد على أهمية احترام نتائج الانتخابات وعدم التلاعب بها".

وأشار رئيس الحكومة إلى الإصلاحات التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة، بهدف عدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل، والعمل على إرساء بنية تحتية اقتصادية متينة وتحويل إقليم كوردستان إلى مجتمع منتج.

وفي جانب آخر من اللقاء، ناقش الجانبان مسألة المهاجرين، مع التشديد على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة ومنعها، ووضع حد للهجرة غير الشرعية، وفق البيان.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

الرئيس بارزاني معزّياً باستشهاد كوكبة من البيشمركة: التضحية في سبيل الأرض والوطن فخر وشموخ
  1 ساعات
کوردستان

الرئيس بارزاني للمبعوثة الأممية: ثمة محاولة للتلاعب بنتائج الانتخابات
  21 ساعات
کوردستان

مسرور بارزاني لطلبة الجامعات: الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل الارتقاء بالتعليم وتعزيز مستواه
  14:00 2021/11/27
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف