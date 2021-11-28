مسرور بارزاني والسفير البريطاني يؤكدان على أهمية عدم التلاعب بنتائج الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والسفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، اليوم الأحد، على أهمية عدم التلاعب بنتائج الانتخابات النيابية العراقية التي أُجريت في تشرين الأول أكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مسرور بارزاني مع ريتشاردسون وجرى فيه بحث آخر التطورات والمستجدات في العراق بعد الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان إن الجانبين تباحثا "حول آخر التطورات والمستجدات في العراق ما بعد الانتخابات النيابية، وتم التأكيد على أهمية احترام نتائج الانتخابات وعدم التلاعب بها".

وأشار رئيس الحكومة إلى الإصلاحات التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة، بهدف عدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل، والعمل على إرساء بنية تحتية اقتصادية متينة وتحويل إقليم كوردستان إلى مجتمع منتج.

وفي جانب آخر من اللقاء، ناقش الجانبان مسألة المهاجرين، مع التشديد على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة ومنعها، ووضع حد للهجرة غير الشرعية، وفق البيان.