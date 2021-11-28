سیاسة

حكومة إقليم كوردستان: تفعيل المراكز الأمنية المشتركة ضرورة مهمة وملحة

"حكومة إقليم كوردستان نبهت الحكومة الاتحادية، مراراً وتكراراً، بالثغرة الأمنية القائمة في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم"
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المتحدث الرسمي باسم الحكومة جوتيار عادل
المتحدث الرسمي باسم الحكومة جوتيار عادل
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أربيل (كوردستان 24)- قالت حكومة إقليم كوردستان اليوم الأحد إن تفعيل المراكز الأمنية المشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي ضرورة مهمة وملحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان إنه "في ليلة 27 على 28/11/2021، وتحديداً في منطقة تبي تلان على حدود كولجو، انفجرت عبوة ناسفة زرعها إرهابيو داعش على مركبة تابعة لقوات البيشمركة، مما أسفر عن استشهاد خمسة من البيشمركة وإصابة أربعة آخرين بجروح."

وأضاف أن "حكومة إقليم كوردستان نبهت الحكومة الاتحادية، مراراً وتكراراً، بالثغرة الأمنية القائمة في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، والتي مكّنت التنظيم من استغلال الفرص وانتهازها لإعادة ترتيب صفوفه في تلك المناطق، مما بات يشكل تهديداً على سكان المنطقة".

وأشار عادل إلى أن "حكومة إقليم كوردستان تشدد مجدداً على ضرورة تفعيل المراكز الأمنية المشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في أقرب وقت ممكن".

واختتم المتحدث الحكومي بيانه "وهنا، نتوجّه بخالص تعازينا ومواساتنا إلى أسر شهداء البيشمركة الشامخين، متمنين الشفاء العاجل للمصابين".

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