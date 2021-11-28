سیاسة

مقابلة مرتقبة لمسرور بارزاني لإيضاح خطاب كوردستان للرأي العام العربي

"الجميع يعلم بوجود فساد في العراق وأن الثروة العراقية قد سُرقت"
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مسرور بارزاني في المقابلة المرتقبة مع (جيزال)
مسرور بارزاني في المقابلة المرتقبة مع (جيزال)
کوردستان مسرور بارزاني العراق مقابلة سكاي نيوز عربية

أربيل (كوردستان 24)- يحل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الأحد، ضيفاً على قناة (سكاي نيوز عربية) ضمن برنامج (مع جيزال)، تحاوره الإعلامية الشهيرة جيزال خوري.

ويسلط رئيس الحكومة في المقابلة الضوء على خطاب إقليم كوردستان وإيصاله إلى الرأي العام العربي، كما يتطرق إلى القضية الكوردية.

رئيس الحكومة مسرور بارزاني

وبثت القناة مقتطفات من المقابلة، حيث قال رئيس الحكومة فيها "لأربع سنوات، لم ترسل الحكومة العراقية أي أموال إلى كوردستان".

وأشار في جزء آخر من المقابلة إلى أن الجميع يعلم بوجود فساد في العراق، وإن الثروة العراقية قد سُرقت.

 الإعلامية جيزال خوري تحاور رئيس حكومة إقليم كوردستان

وسئل رئيس الحكومة مجدداً "هل أنت عراقي أم كوردي؟"

هذا وستبث المقابلة في الساعة 11:00 مساءً بتوقيت أربيل (08:00 مساءً بتوقيت غرينتش).

توقيت البرنامج
توقيت البرنامج
لقطة عن البرنامج

 

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