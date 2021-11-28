مقابلة مرتقبة لمسرور بارزاني لإيضاح خطاب كوردستان للرأي العام العربي

أربيل (كوردستان 24)- يحل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الأحد، ضيفاً على قناة (سكاي نيوز عربية) ضمن برنامج (مع جيزال)، تحاوره الإعلامية الشهيرة جيزال خوري.

ويسلط رئيس الحكومة في المقابلة الضوء على خطاب إقليم كوردستان وإيصاله إلى الرأي العام العربي، كما يتطرق إلى القضية الكوردية.

وبثت القناة مقتطفات من المقابلة، حيث قال رئيس الحكومة فيها "لأربع سنوات، لم ترسل الحكومة العراقية أي أموال إلى كوردستان".

وأشار في جزء آخر من المقابلة إلى أن الجميع يعلم بوجود فساد في العراق، وإن الثروة العراقية قد سُرقت.

وسئل رئيس الحكومة مجدداً "هل أنت عراقي أم كوردي؟"

هذا وستبث المقابلة في الساعة 11:00 مساءً بتوقيت أربيل (08:00 مساءً بتوقيت غرينتش).