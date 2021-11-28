المفوضية الأوروبية تعلن "سباقاً مع الوقت" ضد المتحورة أوميكرون

أربيل (كوردستان 24)- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد إن هناك "سباقاً مع الوقت" لتحليل المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون".

ونقلت وكالة فرانس برس عن فون دير لاين قولها "نعلم أننا نخوض الآن سباقا مع الوقت"، وأشار إلى أن الشركات المصنعة للقاحات تحتاج إلى ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع "لتكوين رؤية شاملة عن خصائص طفرات" الفيروس.

وانتشرت "أوميكرون" التي تحتوي على نسخ عديدة في أنحاء العالم الأحد، فدفعت دولاً إلى إغلاق حدودها وأخرى لإعادة فرض القيود فيما ساد القلق حيال جهود مكافحة الوباء المستمرة منذ نحو عامين.