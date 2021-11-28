سیاسة

الكاظمي يتحدث عن إخماد "فتنة طائفية" في ديالى

وجّه الكاظمي الأجهزة الأمنية بالمتابعة الحثيثة للتحقيقات من أجل التوصل إلى النتائج واستكمالها والقبض على الجناة
author_image Kurdistan24 اربیل
مصطفى الكاظمي خلال لقائه عوائل ضحايا هجوم الرشاد - صورة: المكتب الإعلامي
مصطفى الكاظمي خلال لقائه عوائل ضحايا هجوم الرشاد - صورة: المكتب الإعلامي
العراق الكاظمي العراق المقدادية الرشاد

أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي اليوم الأحد بإخماد "فتنة طائفية" في محافظة ديالى.

وشن داعش الشهر الماضي هجوماً على قرية الرشاد في ديالى مما أسفر عن سقوط ضحايا في قرية تقطنها أغلبية شيعية مما دفع بسكانها إلى الهجوم على قرى مجاورة ذات أغلبية سنية في هجمات محدودة قبل أن تتوقف بعد تدخل رجال دين وإرسال تعزيزات عسكرية.

واليوم، استقبل الكاظمي في مكتبه عوائل الضحايا الذين سقطوا في الهجوم الذي شنه داعش على القرية، حسبما أفاد بيان أصدره مكتبه الإعلامي.

وقال البيان إن الكاظمي "أشاد بصبر العوائل وحكمة ذوي الشهداء، وإخمادهم للفتنة الطائفية من أجل تفويت الفرصة على الأيادي الإجرامية التي تحاول العبث بأمن ديالى وأهلها الكرماء".

وجاء في البيان "وعبّر الكاظمي عن اعتزازه وتقديره لمواقف جميع أهالي المقدادية الذين تضامنوا مع أهالي الشهداء بموقف مشرّف، يعبر عن تلاحم أهالي المحافظة وعمق الصلات بينهم".

ووجّه الكاظمي "الأجهزة الأمنية بالمتابعة الحثيثة للتحقيقات من أجل التوصل إلى النتائج واستكمالها والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة؛ لينالوا القصاص العادل"، بحسب البيان.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

المفوضية الأوروبية تعلن "سباقاً مع الوقت" ضد المتحورة أوميكرون
  3 ساعات
کوردستان

مقابلة مرتقبة لمسرور بارزاني لإيضاح خطاب كوردستان للرأي العام العربي
  4 ساعات
کوردستان

حكومة إقليم كوردستان: تفعيل المراكز الأمنية المشتركة ضرورة مهمة وملحة
  4 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف