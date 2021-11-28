الكاظمي يتحدث عن إخماد "فتنة طائفية" في ديالى

أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي اليوم الأحد بإخماد "فتنة طائفية" في محافظة ديالى.

وشن داعش الشهر الماضي هجوماً على قرية الرشاد في ديالى مما أسفر عن سقوط ضحايا في قرية تقطنها أغلبية شيعية مما دفع بسكانها إلى الهجوم على قرى مجاورة ذات أغلبية سنية في هجمات محدودة قبل أن تتوقف بعد تدخل رجال دين وإرسال تعزيزات عسكرية.

واليوم، استقبل الكاظمي في مكتبه عوائل الضحايا الذين سقطوا في الهجوم الذي شنه داعش على القرية، حسبما أفاد بيان أصدره مكتبه الإعلامي.

وقال البيان إن الكاظمي "أشاد بصبر العوائل وحكمة ذوي الشهداء، وإخمادهم للفتنة الطائفية من أجل تفويت الفرصة على الأيادي الإجرامية التي تحاول العبث بأمن ديالى وأهلها الكرماء".

وجاء في البيان "وعبّر الكاظمي عن اعتزازه وتقديره لمواقف جميع أهالي المقدادية الذين تضامنوا مع أهالي الشهداء بموقف مشرّف، يعبر عن تلاحم أهالي المحافظة وعمق الصلات بينهم".

ووجّه الكاظمي "الأجهزة الأمنية بالمتابعة الحثيثة للتحقيقات من أجل التوصل إلى النتائج واستكمالها والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة؛ لينالوا القصاص العادل"، بحسب البيان.