سیاسة

بحضور امريكي.. استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط فيينا مفاوضات الاتفاق النووي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مصدر دبلوماسي الأحد عن أن المحادثات الدولية في فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ستستأنف اليوم الاثنين بعد اشهر من تعليقها.

وقال الدبلوماسي الأوروبي إن المحادثات بين الشركاء المتبقين في الاتفاق، إيران والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، ستستأنف عند قرابة الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ). فيما سترسل الولايات المتحدة وفدا برئاسة مبعوثها الخاص إلى إيران روب مالي ليشارك في المحادثات "بشكل غير مباشر".

وكان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في فيينا ميخائيل أوليانوف قال هذا الأسبوع إنه من المتوقع عقد "اجتماعات غير رسمية" بين المشاركين قبل المحادثات الرسمية التي ستنظم في فندق قصر كوبورغ بالعاصمة النمساوية.

وذكر أوليانوف بأن استئناف المحادثات يأتي بعد أكثر من خمسة أشهر على تعليقها، "وهي فترة توقف طويلة للغاية". والسبت قال أوليانوف على تويتر "المحادثات لا يمكن أن تستمر إلى الأبد. هناك حاجة واضحة لتسريع المسار".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت السبت إن كبير المفاوضين في الملف علي باقري قد وصل إلى فيينا، بعد أيام من زيارته للكويت والإمارات العربية المتحدة.

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