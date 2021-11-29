سیاسة

فرنسا تعزي ذوي البيشمركة الشهداء في كولجو

author_image سوار أحمد
قوات البيشمركة
قوات البيشمركة
کوردستان فرنسا التعازي البيشمركة داعش كولجو

أربيل (كوردستان 24)- قدمت القنصلية العامة الفرنسية في أربيل تعازيها لعائلات مقاتلي البشمركة "الذين استشهدوا" في هجوم لداعش بالقرب من بلدة كولاجو المتنازع عليها في وقت متأخر من يوم السبت.

وجاء في بيان يوم الأحد أن البعثة الفرنسية تقدم "تعازيها لعائلات مقاتلي البشمركة الخمسة الذين استشهدوا الليلة الماضية في قتال داعش"، مضيفة أن "القنصلية تتعاطف أيضا مع الأصدقاء المصابين".

وشددت القنصلية على أن "القتال ضد داعش هو أيضا معركتنا، ونحن ملتزمون بمواصلة القتال إلى جانب قوات البشمركة وقوات الأمن العراقية وشركائنا في التحالف".

وقد حذر كبار المسؤولين في إقليم كوردستان مرارا وتكرارا من أن داعش بدأت بالفعل في إعادة تجميع صفوفها وحثوا بغداد على زيادة التنسيق مع البيشمركة لتعقب فلول التنظيم المتطرف.

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