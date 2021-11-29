عائلات كوردية تحتج على تجنيد فتياتهم الصغيرات في القامشلي

أربيل (كوردستان 24)- نظمت اسر كوردية مظاهرة في مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا، وذلك احتجاجا على ما يقولون انه "تجنيد إجباري" لفتياتهم صغيرات السن ضمن وحدات حماية الشعب.

وتجمع نحو 30 شخصا يوم الأحد، رافعين لافتات مطالبين بعمل ما يلزم لإعادة فتياتهم، بعد تقارير تفيد بتجنيد عدد من الفتيات، بعضهن بالقوة.

ولعبت وحدات حماية الشعب دورا رئيسيا في هزيمة تنظيم داعش ولطالما تشيد هذه الوحدات بالدور الذي تضطلع به النساء في صفوفها.

وتمثل تلك الوحدات العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية التي تأسست عام 2015 والتي تضم الكورد والعرب والسريان، ومن معظم مكونات المنطقة ضمن صفوفها.

ووقعت قوات سوريا الديمقراطية في حزيريران 2019 على خظة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة لإنهاء عمليات تجنيد الأطفال وحظرها. لكن منذ توقيع الاتفاق، رصدت الأمم المتحدة حالات تجنيد للأطفال.

ووفق تقارير صحفية وحقوقية فإن كل أطراف الصراع في سوريا قامت، خلال الأعوام العشرة الماضية، بتجنيد فتيان وفتيات دون السن القانونية للتجنيد .