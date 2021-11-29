سعر الدولار يراوح بمكانه في اسواق اقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- يراوح سعر الدولار أمام العملة المحلية في مكانه في تداولات اليوم الاثنين في اسواق اقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 148000 دينار
100 يورو = 168000 دينار
100 جنيه إسترليني = 198000 دينار
100 ليرة تركية = 12000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5300 دينار
1 دينار أردني = 2011 ديناراً عراقياً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 424000 دينار
مثقال عيار 21 = 375000 دينار
مثقال عيار 18 = 320000 دينار