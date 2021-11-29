سعر الدولار يراوح بمكانه في اسواق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يراوح سعر الدولار أمام العملة المحلية في مكانه في تداولات اليوم الاثنين في اسواق اقليم كوردستان.



أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 148000 دينار

100 يورو = 168000 دينار

100 جنيه إسترليني = 198000 دينار

100 ليرة تركية = 12000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5300 دينار

1 دينار أردني = 2011 ديناراً عراقياً



سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 424000 دينار

مثقال عيار 21 = 375000 دينار

مثقال عيار 18 = 320000 دينار