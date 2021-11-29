ریاضة

في الذكرى الأولى لرحيله.. نابولي يكرّم نجمه السابق دييغو مارادونا

author_image سوار أحمد
ملصق لصورة النجم الارجنتيني دييغو مارادونا على احد الجدران في شوارع بوينس ايرس. 22 حزيران/يونيو 2021 © الصورة لفرانس 24
ملصق لصورة النجم الارجنتيني دييغو مارادونا على احد الجدران في شوارع بوينس ايرس. 22 حزيران/يونيو 2021 © الصورة لفرانس 24
العالم مارادونا فريق نابولي تكريم

أربيل (كوردستان 24)- كرم نادي نابولي مساء الأحد قائده السابق دييغو أرماندو مارادونا في ذكرى مرور عام على رحيله بين جماهيره وبتمثال برونزي سيبقى في الملعب الذي بات يحمل اسم الأسطورة الأرجنتيني.

وتم بث كلمة لأسطورة الكرة البرازيلية بيليه (81 عاما) على الشاشة في الملعب قال فيها: "لدي الفرصة لأقول للجميع إنه لا يمكننا نسيان لاعب عظيم مثله. كان صديقا وأنا متأكد أنه يستحق هذا الحفل في نابولي".

وحضر الحفل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الإيطالي للعبة غابرييلي غرافينا وبطل العالم  2006 فابيو كانافارو الذي نشأ في أكاديمية  نابولي.

ولا يزال سكان نابولي يرون في مارادونا، بطل العالم  1986، شخصية فريدة من نوعها بعد أن قاد فريقا متوسط المستوى في حينها للفوز بلقبيه الوحيدين في الدوري المحلي عامي 1987 و1990 وكأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا) في 1989.

 

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