سیاسة

"جبهة علاوي": الخروق الأمنية "مؤشر خطير" عن ضعف السلطة

"كل هذه الأحداث والخروقات تدعو لوقفة جادة من أجل تحقيق سلام أمني ومجتمعي يبعث على الطمأنينة وراحة المواطنين"
author_image Kurdistan24 اربیل
علاوي في مقابلة سابقة مع كوردستان 24
علاوي في مقابلة سابقة مع كوردستان 24
العراق علاوي الخروق الأمنية

أربيل (كوردستان 24)- قالت الجبهة الوطنية المدنية التي يقودها أياد علاوي الاثنين إن الخروق الأمنية التي تشهدها مناطق متفرقة من البلاد تعد "مؤشراً خطيراً " عن ضعف السلطة.

وشهدت مناطق عديدة من العراق في الآونة الأخيرة هجمات وأعمال عنف استهدفت المدنيين والقوات الأمنية، ولا سيما تلك التي أعلن داعش مسؤوليته عنها.

وكان أحد أعنف الهجمات دموية الكمين الذي نفذه داعش واستهدف فيه قوات البيشمركة مما أودى بحياة خمسة منتسبين وجرح أربعة آخرين بجروح في محيط كفري.

وقالت الجبهة الوطنية المدنية في بيان إنه "في قراءة للمشهد الأمني مع الواقع الجغرافي العراقي يلاحظ المتابع وجود أكثر من خرق أمني أو عملية إرهابية تحصل في مناطق مختلفة من العراق يذهب ضحيتها عدد من المواطنين المدنيين العزل أو المنتسبين المتصدين لكل أشكال الإرهاب وأنواعه".

وأضاف البيان أن هذا الأمر "يتسبب في عدم استقرار العراق كما ويعتبر مؤشراً خطيراً عن ضعف السلطة التي لم تقدم أياً من قتلة المتظاهرين السلميين إلى المحاكم العلنية".

وأشارت الجبهة إلى أن "كل هذه الأحداث والخروقات تدعو لوقفة جادة من أجل تحقيق سلام أمني ومجتمعي يبعث على الطمأنينة وراحة المواطنين للوصول الى أفضل حياة حرة كريمة تأمنها لهم الجهات الحكومية بوسائل وأساليب صادقة من خلال خارطة طريق وخطط محكمة تليق بصبر العراقيين وتضحياتهم المستمرة".

موضوعات ذات صلة
کوردستان

كوردستان تسجل منحناً تصاعدياً للإصابات بفيروس كورونا
  4 دقائق
کوردستان

مسرور بارزاني: العلاقات مع بغداد جيدة.. وداعش خسر الأراضي ولم يخسر مسلحيه
  17 ساعات
العراق

الكاظمي يتحدث عن إخماد "فتنة طائفية" في ديالى
  20 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف