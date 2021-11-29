"جبهة علاوي": الخروق الأمنية "مؤشر خطير" عن ضعف السلطة

أربيل (كوردستان 24)- قالت الجبهة الوطنية المدنية التي يقودها أياد علاوي الاثنين إن الخروق الأمنية التي تشهدها مناطق متفرقة من البلاد تعد "مؤشراً خطيراً " عن ضعف السلطة.

وشهدت مناطق عديدة من العراق في الآونة الأخيرة هجمات وأعمال عنف استهدفت المدنيين والقوات الأمنية، ولا سيما تلك التي أعلن داعش مسؤوليته عنها.

وكان أحد أعنف الهجمات دموية الكمين الذي نفذه داعش واستهدف فيه قوات البيشمركة مما أودى بحياة خمسة منتسبين وجرح أربعة آخرين بجروح في محيط كفري.

وقالت الجبهة الوطنية المدنية في بيان إنه "في قراءة للمشهد الأمني مع الواقع الجغرافي العراقي يلاحظ المتابع وجود أكثر من خرق أمني أو عملية إرهابية تحصل في مناطق مختلفة من العراق يذهب ضحيتها عدد من المواطنين المدنيين العزل أو المنتسبين المتصدين لكل أشكال الإرهاب وأنواعه".

وأضاف البيان أن هذا الأمر "يتسبب في عدم استقرار العراق كما ويعتبر مؤشراً خطيراً عن ضعف السلطة التي لم تقدم أياً من قتلة المتظاهرين السلميين إلى المحاكم العلنية".

وأشارت الجبهة إلى أن "كل هذه الأحداث والخروقات تدعو لوقفة جادة من أجل تحقيق سلام أمني ومجتمعي يبعث على الطمأنينة وراحة المواطنين للوصول الى أفضل حياة حرة كريمة تأمنها لهم الجهات الحكومية بوسائل وأساليب صادقة من خلال خارطة طريق وخطط محكمة تليق بصبر العراقيين وتضحياتهم المستمرة".