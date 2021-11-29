صحة وبیئة

كوردستان تسجل منحناً تصاعدياً للإصابات بفيروس كورونا

تعافى 478 شخصاً من الجائحة ما يرفع حصيلة المتشافين في عموم إقليم كوردستان 362501 شخصاً
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان الموقف الوبائي فيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان اليوم الاثنين تسجيل منحنى تصاعدي للإصابات بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن مختبراتها سجلت 423 إصابة جديدة الوباء ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 375099 حالة في عموم المحافظات.

وتُوفي ثمانية أشخاص إثر مضاعفات الوباء ليرتفع العدد الكلي لحالات الوفيات إلى 6865 حالة، وفق إحصاءات وزارة الصحة.

وتعافى 478 شخصاً من الجائحة ما يرفع حصيلة المتشافين في عموم إقليم كوردستان 362501 شخصاً، فيما لا يزال 5733 مريضاً يرقدون في المستشفيات.

 

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