زيارة مرتقبة لمبعوث الرئيس الروسي إلى إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجري مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف زيارة إلى إقليم كوردستان مطلع الشهر المقبل.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24، إن بوغدانوف، الذي يشغل أيضاً منصب نائب لوزير الخارجية الروسي، سيلتقي خلال زيارته المرتقبة مع كبار مسؤولي إقليم كوردستان.

وأشار الى أن الزيارة ستتم في 1 كانون الأول ديسمبر المقبل.

وأضاف المصدر أن بوغدانوف سيعقد سلسلة اجتماعات مع الرئيس بارزاني، بالإضافة إلى رئيس إقليم كوردستان ورئيس الحكومة.

ومن المرجح أن يتناول بوغدانوف في اجتماعاته، العلاقات بين أربيل وموسكو وسبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا وإقليم كوردستان وملفات أخرى.

ويُتوقع أيضاً، بحسب المصدر، أن يناقش المبعوث الروسي ملف الطاقة ومشاريع شركات النفط الروسية العملاقة العاملة في إقليم كوردستان.