أمن

داعش يشن اعتداءً جديداً على البيشمركة في محيط قضاء كفري

"تشير المعلومات الأولية إلى وجود شهداء وجرحى في صفوف البيشمركة".
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان البيشمركة داعش كفري

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 في كرميان مساء الاثنين بتعرض قوات البيشمركة إلى اعتداء جديد شنه مسلحو داعش مما أسفر عن استشهاد أحد المنتسبين واصابة ثلاثة آخرين بجروح في محيط قضاء كفري.

وقال مراسلنا إن البيشمركة ردت على الدواعش في مواجهات وقعت قرب قرية (كوبان) التي لا تبعد كثيراً عن سد (باوه شاسوار) شمال قضاء كفري ضمن منطقة كرميان.

أحد شهداء البيشمركة 

وقال قائد اللواء 17 في البيشمركة العميد الركن دلير محمود، إن ستة من عناصر داعش كانوا يستقلون دراجات نارية شنوا الهجوم على نقطة عسكرية للبيشمركة.

وأشار إلى أن البيشمركة كانت على علم بتحركات مسلحي داعش في المنطقة من خلال كاميرات المراقبة الحرارية.

وهذا أحدث هجوم يشنه داعش بعد اعتداء بعبوة ناسفة استهدف فيها قوات البيشمركة قبل نحو يومين مما أدّى إلى استشهاد ستة منتسبين.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت قوات البيشمركة عملية عسكرية لتعقب خلايا وفلول داعش في المناطق المحيطة بقضاء كفري.

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