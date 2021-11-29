البيشمركة تعلن تفاصيل اعتداء داعش على قواتها في كفري

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيشمركة مساء اليوم الاثنين عن تفاصيل الاعتداء الذي شنه داعش على قواتها في حدود قضاء كفري ضمن منطقة كرميان.

وقالت الوزارة في بيان إنه "في تمام الساعة ٢٢:٠٥ المصادف ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢١ ليلاً، أقدم إرهابيو داعش على شن هجوم على جبهات الفوج ٢ لواء ٩ مشاة وزارة البيشمركة ضمن حدود منطقة كفري".

وأضافت أن قوات البيشمركة تصدت ببسالة للاعتداء وأحبطت الهجوم الإرهابي، مشيرة إلى أن أحد منتسبيها اُستشهد فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح.

وجاء في البيان "حالياً قوات البيشمركة مستمرة بمطاردة الإرهابيين".