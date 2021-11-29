أمن

البيشمركة تعلن تفاصيل اعتداء داعش على قواتها في كفري

قوات البيشمركة تصدت ببسالة للاعتداء وأحبطت الهجوم الإرهابي
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سبق أن تعرضت البيشمركة إلى هجمات مماثلة من قبل داعش - صورة أرشيفية
سبق أن تعرضت البيشمركة إلى هجمات مماثلة من قبل داعش - صورة أرشيفية
کوردستان البيشمركة وزارة البيشمركة داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيشمركة مساء اليوم الاثنين عن تفاصيل الاعتداء الذي شنه داعش على قواتها في حدود قضاء كفري ضمن منطقة كرميان.

وقالت الوزارة في بيان إنه "في تمام الساعة ٢٢:٠٥ المصادف ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢١ ليلاً، أقدم إرهابيو داعش على شن هجوم على جبهات الفوج ٢ لواء ٩ مشاة وزارة البيشمركة ضمن حدود منطقة كفري".

وأضافت أن قوات البيشمركة تصدت ببسالة للاعتداء وأحبطت الهجوم الإرهابي، مشيرة إلى أن أحد منتسبيها اُستشهد فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح.

وجاء في البيان "حالياً قوات البيشمركة مستمرة بمطاردة الإرهابيين".

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