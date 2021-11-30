للمرة السابعة.. ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية

أربيل (كوردستان 24)- توج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان الفرنسي مساء الإثنين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021.

وهذه المرة السابعة التي يتوج فيها ميسي بالجائزة متفوقا على مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي ولاعب وسط تشيلسي الإنكليزي الدولي الإيطالي جورجينيو، وذلك بفضل تتويجه مع منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا هذا الصيف.

وأضاف مهاجم باريس سان جرمان جائزة 2021 إلى جوائزه السابقة في أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019.

ونجح "البرغوث" البالغ من العمر 34 عاما في ترجيح كفته في السباق النهائي على الجائزة، بالتأكيد بفضل تتويجه مع منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا هذا الصيف، وهو الأول بألوان منتخب بلاده منذ 16 عاما.

وقال ميسي الذي توج بلقب كأس إسبانيا مع برشلونة الموسم الماضي قبل انضمامه إلى باريس سان جرمان هذا الصيف "إنه أمر لا يصدق أن أكون هنا مرة أخرى. قبل عامين (أثناء تتويجه السادس)، اعتقدت أن هذه كانت سنواتي الأخيرة واليوم ها أنا أمامكم مجددا".

وأضاف "بدأ سؤالي متى سأعتزل، وأنا اليوم هنا في باريس، سعيد جدا. أريد حقا الاستمرار في القتال وتحقيق أهداف جديدة، وتسجيل أهداف جديدة. لا أعرف عدد السنوات التي أمامي، ولكن آمل أن يكون هناك الكثير لأنني أستمتع كثيرا هذا العام".

وتابع "تمكنت من تحقيق حلمي (مع الأرجنتين) بعد القتال لسنوات وتعثري كثيرا، ونجحت في الأخير في إحراز اللقب. أعتقد أنني حصلت على هذه الجائزة بفضل ما نجحنا في تحقيقه في كوبا أمريكا، وأهديها إلى زملائي في الفريق".