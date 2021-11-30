سیاسة

الخارجية العراقية: نجحنا بإعادة 1894 مهاجرا من بيلاروسيا

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أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، ان العراق تمكن حتى الآن من إعادة 1894 مهاجرا عالقا من بيلاروسيا.

وقال الصحاف يوم الاثنين، في بيان "نجحنا في توفير 5 رحلات استثنائية لإجلاء الراغبين بالعودة الطوعية، حيث بلغ عدد العائدين إلى العراق حتى فجر اليوم نحو 1894 مهاجرا".

واكد المتحدث باسم الخارجية العراقية انه تم إجراء تنسيق عالي المستوى مع عدد من دول الجوار والدول العربية للتدقيق والمتابعة عبر المطارات للحد من عمل شبكات التهريب.

ولفت الصحاف إلى أنه تم التنسيق منذ أشهر لإيقاف رحلات الخطوط الجوية العراقية الى بيلاروسيا، واستمرارها في إعادة المسافرين والراغبين بالعودة إلى البلاد.

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