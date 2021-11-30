صحة وبیئة

موجة أمطار وثلوج تضرب اقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان مديرية الأنواء اقليم كوردستان موجة أمطار وثلوج

أربيل (كوردستان 24)- قالت تقارير للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، ان من المتوقع أن تضرب موجة مطر اقليم كوردستان، مع تساقط الثلوج في بعض المناطق.

وذكرت التقارير انه ستزيد سرعة الرياح وستنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في المناطق الجبلية.

وقال مدير مديرية الأنواء والرصد الزلزالي فاضل ابراهيم، لكوردستان 24 "من المتوقع أن يقع اقليم كوردستان تحت تأثير منخفض جوي بدءا من يوم غد الأربعاء مع برودة في الطقس.

وأكد أن هطول الأمطار في المناطق الجبلية سيبدأ في المناطق الجبلية، في محافظة دهوك ظهرا، وفي المساء ستشمل محافظتي أربيل والسليمانية".

واضاف "مع وصول هذا الطقس البارد، ستزداد سرعة الرياح.

واكد فاضل ابراهيم "في بعض المناطق الجبلية، من المتوقع تساقط الثلوج  الى ارتفاع من 5 الى 15 سنتيمترا".
وقال "اثار الموجة الممطرة ستستمر حتى يوم الخميس ."

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