ثقافة وفنون

آية قرآنية على قميص ممثلة أردنية يثير الجدل في مصر

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط فيدرا آية قرآنية فنانة اردنية مهرجان سينمائي مصر

أربيل (كوردستان 24)- أثارت الفنانة الأردنية فيدرا، جدلا بعد ظهورها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بقميص أبيض قصير كتب عليه بخط أسود واضح وداكن عبارة "أمم أمثالكم".

وهذه الكتابة هي اقتباس من الآية القرآنية "وَمَا مِن دَآبَّةٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍۢ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم".

واستنكر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أزياء فيدرا وقالوا إن الملابس "ليست مكانا لوضع الآيات القرآنية"، فيما اتهم آخرون الفنانة الأردنية بتخطي "الحدود الحمراء" عند ظهورها بهذا القميص.

واعتبرت فيدرا ان الهدف من الكتابة على القميص كان "التذكير بحقوق الحيوان"، مثلها مثل العديد من الآيات التي يتم التبارك والتحصن بها.

 

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