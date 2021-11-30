سیاسة

مسرور بارزاني للمستثمرين: نولي أهمية بالغة بالتربية والتعليم ويتعين تعزيز المهارات

"ينبغي عليناً جميعاً أن نعمل على تحقيق المزيد من تطوير كوردستان في جميع المجالات"
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جانب من اجتماع اليوم
جانب من اجتماع اليوم
کوردستان مسرور بارزاني مستثمرون مدارس تعليم

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، عدداً من المستثمرين الذين أخذوا على عاتقهم بناء 10 مدارس داخل مدينة وحدود محافظة أربيل.

وأشاد رئيس الحكومة بمبادرة المستثمرين، وعبّر عن تقديره لهم ولدور القطاع الخاص في عملية إرساء بنية تحتية متينة لإقليم كوردستان.

وجدد رئيس الحكومة تأكيده بأن التشكيلة الوزارية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان تولي أهمية بالغة بالتربية والتعليم، وعلى هذا الأساس، وإلى جانب بناء المدارس ومراكز التعليم العصرية، يتعين إيلاء الاهتمام لخلق وتعزيز الإمكانات البشرية والمهارات والوطنية.

وقال: "ينبغي عليناً جميعاً أن نعمل على تحقيق المزيد من تطوير كوردستان في جميع المجالات".

 

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