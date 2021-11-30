نادية مراد ترحب بحكم ألماني يعترف بإبادة الإيزيديين

أربيل (كوردستان 24)- رحّبت نادية مراد الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2018 الثلاثاء بالحكم الأول من نوعه الصادر في ألمانيا بحق عراقي من تنظيم داعش بتهمة ارتكاب إبادة بحق الإيزيديين.

وقالت مراد إحدى سبايا التنظيم والشخصية الإيزيدية المعروفة عالمياً في بيان إن "هذا الحكم هو انتصار للناجين من الإبادة والناجين من العنف الجنسي ومجمل المجتمع الإيزيدي".

وأضافت "شكراً لألمانيا على قناعتها التاريخية اليوم. إن ألمانيا لا تعمل على زيادة الوعي بالحاجة إلى العدالة فحسب، بل تعمل على أساسها".

وقالت مراد "يتعين أن تكرر الحكومات في جميع أنحاء العالم استخدامها للولاية القضائية العالمية في هذه القضية".

وجاء في بيان مراد "عندما يلتمس الناجون العدالة، فإنهم يبحثون عن شخص يمنحهم الأمل في أن العدالة ممكنة".

Today, ISIS member Taha AJ was convicted of genocide and sentenced to life in prison. This is the first genocide verdict against an ISIS member. This verdict is a win for survivors of genocide, survivors of sexual violence, & the Yazidi community. https://t.co/xnUYfBZshq pic.twitter.com/Os8OZcZcge — Nadia Murad (@NadiaMuradBasee) November 30, 2021

وشكرت نادية مراد المحامية أمل كلوني، وقالت "أمل أعطتني وأعطت العديد من الناجين الأمل في أننا سنحقق العدالة. أنا ممتنة لأمل على عملها الدؤوب لتقديم أعضاء داعش إلى المحكمة".

وقالت المحامية أمل كلوني، التي تمثل الناجين من الإبادة الجماعية الإيزيديين في عدة إجراءات قضائية، إن "هذه هي اللحظة التي لطالما أنتظرها الإيزيديون، أن يستمعَ القاضي أخيراً، بعد 7 سنوات، ليُعلنَ أن ما عانوه كان إبادة جماعية".

وقضت محكمة ألمانية بالسجن مدى الحياة على العراقي طه الجميلي بعد إدانته بتهمة ارتكاب "إبادة" في حق الإيزيديين في حكم هو الأول من نوعه في العالم.

واعتبر قضاة محكمة فرانكفورت أن الجميلي "مذنب بتهم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية أفضت إلى الوفاة".

ويتوقع أن يكون هذا الحكم أساسيا في الاعتراف بالفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش في حق الإيزيديين، وهي المرة الأولى في العالم التي تقضي محكمة أن الفظائع المرتكبة بحق الإيزيديين ترقى إلى مستوى "الإبادة" كما سبق ووصفها محققون من الأمم المتحدة.