سیاسة

نادية مراد ترحب بحكم ألماني يعترف بإبادة الإيزيديين

اعتبر قضاة محكمة فرانكفورت أن الجميلي "مذنب بتهم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية أفضت إلى الوفاة"
author_image Kurdistan24 اربیل
نادية مراد الحائزة جائزة نوبل في حديث سابق لكوردستان 24
نادية مراد الحائزة جائزة نوبل في حديث سابق لكوردستان 24
العالم نادية مراد الإيزيديون ألمانيا طه الجميلي إبادة جماعية

أربيل (كوردستان 24)- رحّبت نادية مراد الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2018 الثلاثاء بالحكم الأول من نوعه الصادر في ألمانيا بحق عراقي من تنظيم داعش بتهمة ارتكاب إبادة بحق الإيزيديين.

وقالت مراد إحدى سبايا التنظيم والشخصية الإيزيدية المعروفة عالمياً في بيان إن "هذا الحكم هو انتصار للناجين من الإبادة والناجين من العنف الجنسي ومجمل المجتمع الإيزيدي".

وأضافت "شكراً لألمانيا على قناعتها التاريخية اليوم. إن ألمانيا لا تعمل على زيادة الوعي بالحاجة إلى العدالة فحسب، بل تعمل على أساسها".

وقالت مراد "يتعين أن تكرر الحكومات في جميع أنحاء العالم استخدامها للولاية القضائية العالمية في هذه القضية".

وجاء في بيان مراد "عندما يلتمس الناجون العدالة، فإنهم يبحثون عن شخص يمنحهم الأمل في أن العدالة ممكنة".

وشكرت نادية مراد المحامية أمل كلوني، وقالت "أمل أعطتني وأعطت العديد من الناجين الأمل في أننا سنحقق العدالة. أنا ممتنة لأمل على عملها الدؤوب لتقديم أعضاء داعش إلى المحكمة".

وقالت المحامية أمل كلوني، التي تمثل الناجين من الإبادة الجماعية الإيزيديين في عدة إجراءات قضائية، إن "هذه هي اللحظة التي لطالما أنتظرها الإيزيديون، أن يستمعَ القاضي أخيراً، بعد 7 سنوات، ليُعلنَ أن ما عانوه كان إبادة جماعية".

وقضت محكمة ألمانية بالسجن مدى الحياة على العراقي طه الجميلي بعد إدانته بتهمة ارتكاب "إبادة" في حق الإيزيديين في حكم هو الأول من نوعه في العالم.

واعتبر قضاة محكمة فرانكفورت أن الجميلي "مذنب بتهم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية أفضت إلى الوفاة".

ويتوقع أن يكون هذا الحكم أساسيا في الاعتراف بالفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش في حق الإيزيديين، وهي المرة الأولى في العالم التي تقضي محكمة أن الفظائع المرتكبة بحق الإيزيديين ترقى إلى مستوى "الإبادة" كما سبق ووصفها محققون من الأمم المتحدة.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

تسجيل 311 إصابة و10 وفيات بكورونا في يوم واحد بإقليم كوردستان
  1 ساعات
العراق

في الوقت القاتل.. العراق ينتزع من عُمان تعادلاً مهماً بعشرة لاعبين
  1 ساعات
العراق

مقتل شيخ عشيرة إثر "نزاع عشائري" في ميسان
  1 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف