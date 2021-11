نادية مراد ترحب بحكم ألماني يعترف بإبادة الإيزيديين

أربيل (كوردستان 24)- رحّبت نادية مراد الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2018 الثلاثاء بالحكم الأول من نوعه الصادر في ألمانيا بحق عراقي من تنظيم داعش بتهمة ارتكاب إبادة بحق الإيزيديين.

وقالت مراد إحدى سبايا التنظيم والشخصية الإيزيدية المعروفة عالمياً في بيان إن "هذا الحكم هو انتصار للناجين من الإبادة والناجين من العنف الجنسي ومجمل المجتمع الإيزيدي".

وأضافت "شكراً لألمانيا على قناعتها التاريخية اليوم. إن ألمانيا لا تعمل على زيادة الوعي بالحاجة إلى العدالة فحسب، بل تعمل على أساسها".

وقالت مراد "يتعين أن تكرر الحكومات في جميع أنحاء العالم استخدامها للولاية القضائية العالمية في هذه القضية".

وجاء في بيان مراد "عندما يلتمس الناجون العدالة، فإنهم يبحثون عن شخص يمنحهم الأمل في أن العدالة ممكنة".

Today, ISIS member Taha AJ was convicted of genocide and sentenced to life in prison. This is the first genocide verdict against an ISIS member. This verdict is a win for survivors of genocide, survivors of sexual violence, & the Yazidi community. https://t.co/xnUYfBZshq pic.twitter.com/Os8OZcZcge