تسجيل 311 إصابة و10 وفيات بكورونا في يوم واحد بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء تسجيل 311 إصابة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في عموم الإقليم.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن 488 شخصاً خرجوا من المستشفيات بعد أن تماثلوا إلى الشفاء من الوباء، الذي حصد في الفترة ذاتها أرواح 10 أشخاص.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات لغاية الآن إلى 375410 حالة، بما في ذلك 6875 وفاة، فضلاً عن تعافي 362989 شخصاً في عموم المحافظات.

هذا ولا يزال 5546 يرقدون في المستشفيات لتلقي العلاج.