أمن

البيشمركة تعدّ خطة جديدة للإعلام العسكري بتنسيق مع التحالف الدولي

المستشارون العسكريون في التحالف الدولي سيواصلون التنسيق والتعاون مع مديرية الإعلام والتوعية الوطنية
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أشادت الوزارة بالجهود التي يبذلها المستشارون العسكريون في التحالف الدولي
أشادت الوزارة بالجهود التي يبذلها المستشارون العسكريون في التحالف الدولي
کوردستان وزارة البيشمركة إعلام عسكري كوردستان التحالف الدولي

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان الثلاثاء إنها تعتزم إعداد خطة جديدة تهدف لتنظيم إعلامها العسكري بدعم من التحالف الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المديرية العامة للإعلام والتوعية الوطنية مع فريق استشاري من التحالف الدولي، بحسب بيان أصدرته الوزارة.

وذكرت البيشمركة في بيانها أن مديريتها العامة للإعلام والتوعية الوطنية اجتمع مع الكولونيل ألكسندر وفريق من المستشارين العسكريين في التحالف.

وأشادت الوزارة بالجهود التي يبذلها المستشارون العسكريون في التحالف الدولي بهدف تنظيم الإعلام العسكري والنهوض به وتوسيعه.

وقالت أيضاً إن المستشارين العسكريين في التحالف الدولي سيواصلون التنسيق والتعاون مع مديرية الإعلام والتوعية الوطنية، كما سيشاركون في وضع خطة جديدة للإعلام العسكري في وزارة البيشمركة، إلى جانبهم مشاركتهم في برنامجها الإصلاحي القائم.

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