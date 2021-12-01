سامان برزنجي: لم تُسجّل أي إصابة "أوميكرون" في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان سامان برزنجي، ان اقليم كوردستان لم يُسجل حتى الآن، أي اصابة بالمتحور أوميكرون.

وجاءت تصريحات برزنجي خلال مشاركته في برنامج "الخطوة التاسعة" الذي تقدمه قناة كوردستان 24.

وقال سامان برزانجي "مرت ثلاث موجات للفيروس باقليم كوردستان ونتوقع حاليا قدوم موجة رابعة وسنواجه الفيروس التاجي في الأسابيع الأربعة إلى الخمسة المقبلة، ويمكن فقط عملية اللقاح يمكن أن تخفف من آثار الإصابة".

واكد برزنجي على ضرورة أن يتلقى كافة المعلمين اللقاحات، فيما شدد على أهمية أن يتلقى كافة المواطنين اللقاحات.

واشار وزير الصحة الى ان خيار اغلاق المدارس والمراكز التعليمية في اقليم كوردستان ليس مطروحا.