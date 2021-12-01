"الصحة العالمية": حظر السفر لن يمنع انتشار "أوميكرون"

أربيل (كوردستان 24)- أكدت منظمة الصحة العالمية ان حظر السفر لن يوقف انتشار المتحورة أوميكرون لفيروس كورونا.

ودعت منظمة الصحة الدول إلى تبني مقاربة تقوم على تقييم المخاطر، لكنها نصحت من تجاوزوا الستين ومن صحتهم ضعيفة بإرجاء السفر.

إلا أنها دعت "الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة جيدة والذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق ويعانون من أمراض مزمنة إلى تأجيل السفر". وكان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة في أفريقيا قد دعا الأحد إلى "إبقاء الحدود مفتوحة".

وقالت المنظمة في وثيقة توجيهية تتضمن توصياتها بشأن السفر إنه حتى 28 تشرين الثاني/نوفمبر، "وضعت 56 دولة إجراءات تتعلق بالسفر تهدف إلى تأخير دخول المتحورة الجديدة إليها".

لكن المنظمة رأت أن "حظر السفر العام لن يمنع تفشي المتحورة على مستوى العالم، ويضع عبئا ثقيلا على سير الحياة وسبل العيش".

وأضافت أن مثل هذه القرارات "يمكن أن تؤثر سلبا على الجهود الصحية العالمية أثناء الجائحة عن طريق تثبيط البلدان عن الإبلاغ وتبادل البيانات الوبائية".

وأضافت المنظمة "يجب أن تكون جميع التدابير متناسبة مع المخاطر ومحددة زمنياً ويجب تطبيقها مع احترام كرامة المسافرين وحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وفي توصياتها الموجهة إلى السكان بشكل عام دعت كذلك "الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة جيدة أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19 بشكل حاد أو مميت، ولا سيما الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وأكثر أو الذين يعانون من أمراض مصاحبة (مثل أمراض القلب والسرطان والسكري) بتأجيل السفر".

واتخذت عدة دول قرارات بمنع الرحلات خصوصا من جنوب أفريقيا ودول مجاورة لها، حيث رُصدت المتحورة أول مرة.