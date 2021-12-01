انطلاق "لقاء الثلج" في سوران

أربيل (كوردستان 24)- مع اقتراب هطول الموجة الأولى للثلوج ينعقد اليوم الاربعاء،"اللقاء السياحي الثلجي" في قضاء رواندوز التابع لإدارة سوران المستقلة.

وينطلق اللقاء في الساعة 11:00 صباحا، بحضور المشرف على قضاء سوران هلكورد شيخ نجيب والمديرية العامة للسياحة وممثلين عن عدد من الشركات السياحية في اقليم كوردستان والعراق.

وقال مدير السياحة في سوران بارزان محمد لكوردستان 24، ان "عددا كبيرا من الشركات السياحية في جنوب العراق ووسطه وشركات أخرى سياحية في محافظات اقليم كوردستان ستشارك في اللقاء.

واشار الى ان الهدف من الاجتماع هو زيادة التنسيق بين الشركات السياحية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بهدف تجهيز المرافق السياحية لاستقبال السياح في موسم الشتاء.

واكد انه ستتم مناقشة كافة الشكاوى بشفافية حتى يتم حلها وبالتالي جلب أكبر عدد من السياح الى المنطقة.

وقال مدير السياحة في سوران "لهذا السبب أطلقنا على اجتماعنا اسم لقاء الثلج، لأنه يتزامن مع اقتراب موسم الثلوج في هذه المنطقة".

ويجري الحدث برعاية قناة كوردستان 24.