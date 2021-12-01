إسرائيل تطالب بتشديد العقوبات على إيران و"تسليط تهديد عسكري عليها"

أربيل (كوردستان 24)- طالب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أثناء لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"تشديد" العقوبات على إيران وتسليط "تهديد عسكري موثوق" لمنعها من تطويرها السلاح النووي.

ورأى يائير لابيد الثلاثاء، في بيان أعقب اللقاء الذي يأتي بعيد استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني في فيينا، أنه "يجب عدم رفع العقوبات عن إيران، بل تشديدها. ويجب أن نسلط تهديدا عسكريا موثوقا على إيران".

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي الذي سبق أن دعا الغرب إلى مزيد من الحزم تجاه طهران، إلى أن "هذا هو السبيل الوحيد لوقف سباقها نحو السلاح النووي. هذا السباق مستمر، ولم يتوقف مع المحادثات في فيينا".

واجتمعت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي في فيينا في مناخ اعتُبر "إيجابيا" رغم العقبات التي لا زالت تواجه إحياء الاتفاق الدولي الموقع في عام 2015، بعد توقف دام خمسة أشهر.

من جانبه، أفاد قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون ناقش الثلاثاء مع يائير لابيد "الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط، ولا سيما ما يتعلق بالجوانب الأمنية".

وأكدت الرئاسة الفرنسية أنه تمت مناقشة "تعميق العلاقات الثنائية بين فرنسا وإسرائيل"، إضافة إلى تحركات فرنسا "لصالح استقرار المنطقة" و"تطور الأوضاع في الشرق الأوسط".