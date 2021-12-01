تسجيل 69 اصابة إيدز في اقليم كوردستان في 2021

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان سامان برزنجي اليوم الأربعاء، انه تم تسجيل 69 اصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" خلال العام 2021 في الاقليم.

وجاءت تصريحات برزنجي في مؤتمر صحفي عقده خلال مراسم الإعلان عن حملة لإجراء فحوصات الايدز بمناسبة اليوم العالمي لهذا المرض.

وقال برزنجي "خلال هذا العام تم إجراء 318 فحصا للإيدز وتم تسجيل 69 اصابة، 58 منها لأجانب، و11 اصابة لمواطنين عراقيين ومن اقليم كوردستان".

واشار الى انه "لدينا ايضا 48 حالة لمصابين بالإيدز متركمة للسنوات السابقة، وحاليا لديهم ملفات لدى دوائر الصحة".

ولفت وزير الصحة الى وجوب إجراء فحوصات في المقاهي والمطاعم والفنادق وبشكل مجاني وذلك لمنع تفشي الفيروس.

واشار برزنجي الى ان الخطر الأكبر في هذا المرض هو أن يكون حامل حامل الفيروس لا يعرف بكونه حاملا له، حيث سيعيش حياته بشكل طبيعي دون أن يشعر باي أعراض، و يقوم بنقل الفيروس للآخرين سواء بنقل الدم أو العلاقات الجنسية دون ان يدري.