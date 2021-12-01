سیاسة

تصاعد التوتر بين "الناتو" وموسكو إثر نشر تعزيزات عسكرية روسية على حدود أوكرانيا

author_image سوار أحمد
أنتوني بلينكين وينس ستولتنبرغ خلال قمة وزراء خارجية الناتو في ريغا- رويترز
أنتوني بلينكين وينس ستولتنبرغ خلال قمة وزراء خارجية الناتو في ريغا- رويترز
العالم حلف شمال الأطلسي روسيا اوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- وجه حلف شمال الأطلسي تحذيرا إلى روسيا من أنها ستدفع ثمنا باهظا إذا ما غزت أوكرانيا، فيما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من مغبة تخطي "الخطوط الحمراء" للكرملين.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، أن التدريبات العسكرية والتحركات الأخرى التي يقوم بها الغرب وأوكرانيا تهدد أمن بلاده، محذرا من تجاوز "الخطوط الحمراء" للكرملين.

واجتمع الثلاثاء ممثلو الدول المنضوية في التحالف في ريغا، عاصمة لاتفيا، وناقشوا سبل ردع أي غزو روسي لأوكرانيا بعد تزايد المخاوف من هجوم روسي إثر حشد موسكو عشرات الآلاف من جنودها وتعزيز انتشارها العسكري عند الحدود بين البلدين.

وأشار الأمين العام للحلف ينس سوتلتنبرغ إثر الاجتماع إلى أن "أي غزو روسي لأوكرانيا سيكون ثمنه باهظا وستكون له عواقب سياسية واقتصادية على روسيا".

ولفت ستولتنبرغ إلى أن الدول الأعضاء في التحالف يمكن أن تفرض "عقوبات اقتصادية وأن تتخذ إجراءات سياسية" ضد روسيا، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، مضيفا: "علينا أن نكون مستعدين للأسوأ، وعلينا أن نوجه رسالة إلى روسيا مفادها أنها يجب ألا تتوغل عسكريا في أوكرانيا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد حذر في وقت سابق من "عواقب وخيمة" لأي غزو روسي لأوكرانيا.

 

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