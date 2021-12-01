اقتصاد

إعادة فتح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة

author_image سوار أحمد
معبر نصيب جابر - الصورة لرويترز
معبر نصيب جابر - الصورة لرويترز
سوریا الاردن سوريا السوق الحرة

أربيل (كوردستان 24)- أُعيد فتح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، وانطلقت الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية اعتبارا من اليوم الأربعاء، وفق ما اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية.

وأعلن عن هذه الخطوة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، رئيس الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة من الجانب السوري، محمد سامر الخليل، ووزير الصناعة والتجارة والتموين من الجانب الأردني يوسف الشمالي، وفق ما أفاد موقع "روسيا اليوم".

وأشار بيان مشترك للجهتين، نشرته الوزارة السورية على فيسبوك، الى ان إعادة فتح المنطقة يأتي في إطار تحقيق الغاية المرجوة منها في تنشيط الحركة التجارية وجذب الاستثمارات وتنشيط قطاع الخدمات وبالتالي خلق فرص العمل والمساهمة في تحقيق دعم العملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.

وقال البيان، إن الخطوة تمت في إطار التنسيق والتعاون بين سوريا والأردن لإعادة تأهيل المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، التي تم تأسيسها بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك.

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