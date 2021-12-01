مبعوث الرئيس الروسي يصل إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وصل مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف اليوم الأربعاء، الى اقليم كوردستان.

وكان في استقبال بوغدانوف الذي يشغل أيضاً منصب نائب لوزير الخارجية الروسي، في مطار اربيل الدولي، رئيس دائرة العلاقات الخارجية سفين دزيي وعدد من المسؤولين.

ومن المقرر أن يعقد بوغدانوف سلسلة اجتماعات مع الرئيس بارزاني، بالإضافة إلى رئيس إقليم كوردستان ورئيس الحكومة، لبحث العلاقات بين أربيل وموسكو وسبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا وإقليم كوردستان وملفات أخرى.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش المبعوث الروسي ملف الطاقة ومشاريع شركات النفط الروسية العملاقة العاملة في إقليم كوردستان.