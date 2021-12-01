كورونا يرفع أعداد الإصابات والوفيات في عموم العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأربعاء تسجيل حصيلة مرتفعة بأعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن البلاد سجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 889 إصابة بالوباء، منها 435 حالة في إقليم كوردستان.

وأبلغت الوزارة عن 24 حالة وفاة، معظمها في إقليم كوردستان بواقع 19 وفاة.

وسجل العراق لغاية الآن 2082061 إصابة بالوباء، بما في ذلك 23844 حالة وفاة، إلى جانب ارتفاع حصيلة المتعافين إلى 2046224 شخصاً.