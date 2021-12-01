سیاسة

بوغدانوف للرئيس بارزاني: إقليم كوردستان عامل استقرار في العراق

تم تبادل وجهات النظر حيال الوضع السياسي في العراق والانتخابات النيابية التي أُجريت في تشرين الأول أكتوبر الماضي
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الرئيس مسعود بارزاني خلال لقائه نائب وزير الخارجية الروسي - صورة: مقر البارزاني
الرئيس مسعود بارزاني خلال لقائه نائب وزير الخارجية الروسي - صورة: مقر البارزاني
کوردستان الرئيس بارزاني ميخائيل بوغدانوف إقليم كوردستان روسيا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين اليوم الأربعاء نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والوفد المرافق له.

وأثناء اللقاء، نقل نائب وزير الخارجي الروسي للرئيس بارزاني تحيات الرئيس بوتين ووزير الخارجية الروسي، مؤكداً على أهمية ومكانة شعب كوردستان ودور إقليم كوردستان في العراق والمنطقة، وأشار إلى أن لإقليم كوردستان، بالنسبة لروسيا، دوراً رئيسياً في العراق وعامل استقرار.

وخلال اللقاء أيضاً، تم تبادل وجهات النظر حيال الوضع السياسي في العراق والانتخابات النيابية التي أُجريت في تشرين الأول أكتوبر الماضي.

وفي جزء آخر من اللقاء، تباحث الجانبان حول التهديد الإرهابي على استقرار المنطقة، واتفق الجانبان على ضرورة إنهاء أسباب ظهور الإرهاب.

كذلك ناقش الجانبان الوضع في سوريا، وأعرب الرئيس بارزاني للوفد الضيف عن تصوراته وقلقه بشأن مستقبل الشعب الكوردي في سوريا.

وفي ختام اللقاء، أشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى العلاقات التاريخية التي تجمع بين شعبي كوردستان وروسيا، كما أشاد بالدور التاريخي لعائلة بارزاني في تعزيز تلك العلاقات، وأعرب عن أمله بأن تتوسع آفاق علاقات بلاده مع إقليم كوردستان على نحو أكبر.

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