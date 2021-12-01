سیاسة

مسرور بارزاني يبلغ بوغدانوف بضرورة إيجاد خريطة طريق لحل القضية الكوردية في سوريا

أعرب رئيس الحكومة عن استعداد إقليم كوردستان للمضي قدماً في تعزيز العلاقات مع روسيا على الصعد كافة، ولا سيما توسيع آفاق التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني خلال لقائه ميخائيل بوغدانوف - صورة: المكتب الإعلامي لحكومة إقليم كوردستان
مسرور بارزاني خلال لقائه ميخائيل بوغدانوف - صورة: المكتب الإعلامي لحكومة إقليم كوردستان
کوردستان العراق إقليم كوردستان مسرور بارزاني ميخائيل بوغدانوف

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 1 كانون الأول (ديسمبر) 2021، وفداً روسياً رفيعاً برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وأثناء اللقاء، جرى التباحث حول آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة، كذلك تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وروسيا.

ونقل المبعوث الخاص للرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية تحيات القيادة الروسية لرئيس الحكومة، وأشار إلى الدور البارز للرئيس مسعود بارزاني والذي تراه روسيا قائداً للأمة الكوردية، كذلك لفت إلى المكانة المهمة لإقليم كوردستان وأواصر الصداقة والعلاقات التاريخية التي تجمع بين بلاده والإقليم، وأكد على الأخذ بنظر الاعتبار تصورات حكومة إقليم كوردستان بشأن المتغيرات والتطورات في الإقليم والمنطقة.

وأعرب رئيس الحكومة عن استعداد إقليم كوردستان للمضي قدماً في تعزيز العلاقات مع روسيا على الصعد كافة، ولا سيما توسيع آفاق التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي جانب آخر من اللقاء، تناول الجانبان الوضع في سوريا بالإضافة إلى القضية الكوردية في المنطقة، فيما شدد رئيس الحكومة على أهمية إيجاد خريطة طريق سياسية لحل القضية الكوردية في سوريا، على أن تكون بعيدة عن التسلط والتفرد وتمثل جميع الأطراف الكوردية في سوريا.


 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

بوغدانوف للرئيس بارزاني: إقليم كوردستان عامل استقرار في العراق
  1 ساعات
العراق

كورونا يرفع أعداد الإصابات والوفيات في عموم العراق
  1 ساعات
کوردستان

مسرور بارزاني يرحب بحكم ألماني يقر بإبادة الإيزيديين
  1 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف