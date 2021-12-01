العراق وتركيا يبحثان إمكانية خوض جيشيهما بتمارين عسكرية مشتركة

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير يار الله اليوم الأربعاء مع نظيره التركي يشار غولر التعاون المشترك ومشاركة الجيشين العراقي والتركي في التمارين العسكرية.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع العراقية فإن يار الله أجرى اليوم اتصالاً هاتفياً مع رئيس أركان الجيش التركي الفريق أول يشار غولر.

وجاء في البيان "جرى خلال الاتصال بحث أوجه التعاون العسكري بين الجانبين وتنسيق دور الجيشين لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والمشاركة في التمارين العسكرية".