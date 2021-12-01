بالفيديو | اندلاع اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وطالبان الأفغانية

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل إعلام إيرانية وأفغانية اليوم الأربعاء أن اشتباكات بمختلف الأسلحة اندلعت بين قوات حرس الحدود الإيرانية وحركة طالبان الأفغانية على الحدود المشتركة بين البلدين.

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية فإن الاشتباكات توقفت بعدما نشبت بسبب "سوء تفاهم" بالقرب من إقليم نمروز الأفغاني.

وقالت إن إيران تناقش الخلاف على الحدود مع طالبان.

ونفى التلفزيون الإيراني تقارير أشارت إلى سيطرة طالبان على معسكر حدودي إيراني.

إلى ذلك، نقلت محطة طلوع الإخبارية التلفزيونية الأفغانية عن نائب المتحدث باسم طالبان بلال كريمي تأكيده لوقوع الحادث.

ونقلت المحطة عن كريمي قوله إن "الاشتباكات توقفت".

ولم يقدم المسؤول في حركة طالبان معلومات عن سبب اندلاع المواجهات.