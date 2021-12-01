سیاسة

أربيل تترقب وصول سادس دفعات "عالقي بيلاروس" غداً الخميس

عاد لغاية الآن نحو 1500 مهاجر إلى ديارهم عبر مطاري بغداد وأربيل بعدما كانوا عالقين لأسابيع عديدة على الحدود بين بيلاروس وبولندا
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بعض المهاجرين كانت لديهم مشاكل في جوازات سفرهم
بعض المهاجرين كانت لديهم مشاكل في جوازات سفرهم
کوردستان إقليم كوردستان مهاجرون بيلاروس

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تصل دفعة جديدة من المهاجرين العالقين على الحدود بين بيلاروس وبولندا إلى إقليم كوردستان يوم غد، بحسب مصدر حكومي.

وقال المستشار في دائرة العلاقات الخارجية بحكومة إقليم كوردستان سليم باشا لكوردستان 24، إن دفعة المهاجرين السادسة، ممن سجلوا أسماءهم مسبقاً للعودة إلى ديارهم طواعية، ستصل إلى مطار أربيل الدولي عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى أن الدفعة تضم 430 مهاجراً، بينهم عدد من الأطفال، وستنطلق من مطار مينسك صوب مطار أربيل. ولا يُعرف بالضبط فيما لو كانت هناك دفعات أخرى.

وأضاف باشا أن بعض المهاجرين كانت لديهم مشاكل في جوازات سفرهم، وقد تم إرسالها إلى إقليم كوردستان اليوم لمعالجتها.

وعاد لغاية الآن نحو 1500 مهاجر إلى ديارهم عبر مطاري بغداد وأربيل بعدما كانوا عالقين لأسابيع عديدة على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

 

 

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