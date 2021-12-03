وصول 430 مهاجراً من الكورد قادمين من بيلاروسيا إلى العاصمة أربيل

أربيل (كوردستان 24)- وصل 430 مواطنا عراقيا آخر إلى اقليم كوردستان بعد أن علقوا لأسابيع في طقس متجمد على حدود بيلاروسيا أثناء محاولتهم الهجرة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول في دائرة العلاقات الخارجية لكوردستان 24، انه "بوصول هذه الوجبة عاد مايقرب من 2300 مهاجرا الى اقليم كودستان".

واضاف "نحن على اتصال مع فريق وزارة الخارجية الاتحادية لاحضار المزيد من الاشخاص الذين يرغبون في العودة طوعا".

وتابع "ستكون هناك رحلة أخرى غدا أيضا"، موضحا أن العدد الإجمالي للمهاجرين المتبقين في بيلاروسيا لا يزال مجهولا.

ووصل أكثر من 600 شخص الى مطاري اربيل وبغداد في وقت مبكر من صباح الجمعة على متن طائرتين من بيلاروسيا.

وكانت هذه سادس رحلة إعادة إلى الوطن من مينسك للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود البيلاروسية البولندية، والتي شملت نساء وأطفالا، قادمين من مينسك.