سیاسة

نيجيرفان بارزاني: يجب الحد من جرائم داعش بشكل عاجل وجذري

author_image سوار أحمد
رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
کوردستان نيجيرفان بارزاني داعش هجمات الجيش العراقي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة، انه يجب وضع حد عاجل وجذري للجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان "نندد بشدة بالهجوم الوحشي الذي شنه تنظيم داعش على المدنيين في منطقة سركران وقرجوخ في محيط مخمور والذي اسفر عن استشهاد 3 اخوة واصابة عدد آخر وكذلك استشهاد عدد من مقاتلي البيشمركة الابطال وجرح عدد آخر منهم".

واضاف "أوجه تعازي الحارة لذوي الشهداء واشاطرهم أحزانهم كما أتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين وآمل من الله أن يتغمد الشهداء برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته".

وتابع "يجب الحد من جرائم داعش بشكل عاجل وجذري، ينبغي اتخاذ خطوات سريعة من قبل اقليم كوردستان وبغداد لوضع حد جذري لإرهاب داعش".

واشار الى انه من الضروري متابعة الأوضاع عن كثب وزيادة التنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة وبدعم من التحالف الدولي لسد الثغرات الامنية وخصوصا في المناطق الواقعة بين البيشمركة والقوات العراقية.

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