سیاسة

مسرور بارزاني: هجمات داعش تتطلب تعاونا ثلاثيا محكما

author_image سوار أحمد
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني داعش هجمات مخمور

أربيل (كوردستان 24)-أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 3 كانون الأول (ديسمبر) 2021، بياناً بشأن الاعتداء الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين والبيشمركة في محيط مخمور.

وفيما يلي نص البيان:

بأسف وحزن عميقين، وإثر هجوم إرهابيي داعش على قرية خدر جيجة في سفوح جبال قره جوخ، استشهد عدد من المواطنين والبيشمركة الأبطال فيما أصيب عدد آخر بجروح. وإذ نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى عوائل الشهداء وذويهم، فإننا نشاطر أحزانهم ونسأل المولى القدير أن يتغمد أرواح الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم وعوائلهم الصبر والسلوان، وأن يمّن على الجرحى بالشفاء العاجل.

لقد أصبح إرهابيو داعش تهديداً حقيقياً على حياة أهالي المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، مما يتطلب تعاوناً قوياً ومحكماً بين البيشمركة والجيش العراقي والتحالف الدولي بأسرع وقت ممكن، للمضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء تنامي إرهابيي داعش ومحاولات تنظيم صفوفهم ووقف هجماتهم واعتداءاهم الوحشية وحماية حياة البيشمركة وسكان تلك المناطق.
وفي هذا الإطار، تؤكد حكومة إقليم كوردستان استعدادها لتعزيز أي تعاون وتنسيق لمكافحة الإرهاب وتحقيق استقرار الوضع في العراق بشكل عام، والمناطق التي تتعرض إلى اعتداءات داعش بشكل خاص.
 
مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان
3 كانون الأول (ديسمبر) 2021

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