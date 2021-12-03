سیاسة

مسرور بارزاني من محور مخمور: سنتخذ الخطوات اللازمة لتقوية دفاعات البيشمركة

author_image سوار أحمد
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني مخمور داعش البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الجمعة، ان حكومة الاقليم ستتخذ الخطوات اللازمة لتقوية دفاعات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها.

وتأتي تصريحات مسرور بارزاني خلال تفقده لمحور مخمور على اثر هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش ليلة امس الخميس واسفر عن استشهاد 13 شخصا من المدنيين والبيشمركة.

وقال مسرور بارزاني "الإرهابيون يستغلون الفراغات الامنية بين قوات البيشمركة والقوات الامنية العراقية، وينبغي أن تزداد وتيرة التنسيق بين القوات الامنية الاتحادية وقوات البيشمركة".

وطالب رئيس حكومة الإقليم كوردستان التحالف الدولي ورئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتزويد قوات البيشمركة بما تحتاجه من أسلحة ومعدات عسكرية لكي يتسنى لها مواجهة التنظيم المتشدد.

واكد مسرور بارزاني إن هجمات داعش لن تقوض عزيمتنا وأنا على ثقة بأن قوات البيشمركة ستستمر في الدفاع ومقاومة اي هجمات.
واضاف إن "هناك قراراً لتشكيل لواءين مشتركين بين قوات البيشمركة والقوات العراقية في المناطق المتنازع عليها، ولكن الخطوات العملية لم تنفذ ولهذا سوف لا ننتظر، وسنتخذ ما يلزم لحماية هذه المناطق".

 

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