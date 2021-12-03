أمن

رئيس حكومة إقليم كوردستان يزور عوائل وذوي شهداء الهجوم الإرهابي في مخمور

"إن الشهداء محل فخر شعب كوردستان، ولن نقصر أو نتردد مطلقاً في تقديم ما تستحقه عوائل الشهداء"
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مسرور بارزاني يعانق شقيق الشهداء الثلاثة في مخمور - صورة: المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
مسرور بارزاني يعانق شقيق الشهداء الثلاثة في مخمور - صورة: المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
کوردستان إقليم كوردستان مخمور خدر جيجة مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 3 كانون الأول (ديسمبر) 2021، زيارة إلى قرية خدر جيجة الواقعة عند سفح جبل قره جوخ لتقديم التعازي والمواساة باستشهاد ثلاثة أشقاء إثر الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش الليلة الماضية.

وفي مدينة أربيل، شارك رئيس الحكومة في مجلس عزاء كوكبة من شهداء البيشمركة الذين اُستشهدوا بعد تصديهم لإرهابيي داعش.

وأعرب رئيس الحكومة عن خالص تعازيه ومواساته وتضامنه مع عوائل وذوي الشهداء، وقال: "لقد جئتُ من أجل خدمتكم، ولتقديم تعازينا، ونؤكد بأننا سنواصل الدفاع عن أرض وشعب كوردستان".

وخاطب رئيس الحكومة أسر الشهداء بالقول: "إن الشهداء محل فخر شعب كوردستان، ولن نقصر أو نتردد مطلقاً في تقديم ما تستحقه عوائل الشهداء".

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