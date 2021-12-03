العمليات المشتركة: التنسيق مع البيشمركة سيأخذ "أبعاداً أوسع" ثأراً للشهداء

أربيل (كوردستان 24)- قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الجمعة إن التنسيق والتعاون مع البيشمركة سيأخذ "أبعاداً أوسع" ثأراً لدماء الشهداء.

جاء ذلك بعد استشهاد عدد من أفراد البيشمركة والمدنيين وإصابة آخرين بجروح في هجوم شنه داعش ليلة أمس عند سفح جبل قره جوخ.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن "التنسيق والتعاون الكبير مستمر بين قطعات الجيش العراقي وبين قوات البيشمركة في محافظات ديالى وكركوك ونينوى، وعلى طول مناطق الاهتمام الأمني المشترك".

وأضافت أن التنسيق مع البيشمركة "سيأخذ أبعاداً أوسع من أجل الثأر لدماء الشهداء والإيقاع بالإرهابيين وملاحقتهم في جحورهم وقطع أذنابهم".

وأشار البيان إلى أن هجوم داعش "محاولة كاذبة لإثبات الوجود... في منحى جبان يجسد مدى عجز داعش الإرهابي وأذنابه المنهزمة عن مواجهة قواتنا الأمنية والعسكرية في عموم التراب الوطني بعد كم الضربات الدقيقة والمتابعات الاستخبارية الناجحة لفلوله الهاربة".