أمن

العمليات المشتركة: التنسيق مع البيشمركة سيأخذ "أبعاداً أوسع" ثأراً للشهداء

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق مخمور قره جوخ خدر جيجة

أربيل (كوردستان 24)- قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الجمعة إن التنسيق والتعاون مع البيشمركة سيأخذ "أبعاداً أوسع" ثأراً لدماء الشهداء.

جاء ذلك بعد استشهاد عدد من أفراد البيشمركة والمدنيين وإصابة آخرين بجروح في هجوم شنه داعش ليلة أمس عند سفح جبل قره جوخ.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن "التنسيق والتعاون الكبير مستمر بين قطعات الجيش العراقي وبين قوات البيشمركة في محافظات ديالى وكركوك ونينوى، وعلى طول مناطق الاهتمام الأمني المشترك".

وأضافت أن التنسيق مع البيشمركة "سيأخذ أبعاداً أوسع من أجل الثأر لدماء الشهداء والإيقاع بالإرهابيين وملاحقتهم في جحورهم وقطع أذنابهم".

وأشار البيان إلى أن هجوم داعش "محاولة كاذبة لإثبات الوجود... في منحى جبان يجسد مدى عجز داعش الإرهابي وأذنابه المنهزمة عن مواجهة قواتنا الأمنية والعسكرية في عموم التراب الوطني بعد كم الضربات الدقيقة والمتابعات الاستخبارية الناجحة لفلوله الهاربة".

 

موضوعات ذات صلة
الشرق الاوسط

اعتماد تقنية جديدة لتحليل أداء اللاعبين في "كأس العرب"
  10 ساعات
العالم

"مسار أوميكرون" يتشعّب ويسجل ثالث إصابة في الهند
  11 ساعات
العالم

بعد قبرص.. البابا فرنسيس يصل إلى اليونان
  12 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف