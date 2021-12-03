أمن

شاخوان عبد الله: هجمات داعش تصاعدت بعد تاريخ 16 أكتوبر

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان داعش الفراغ الأمني البيشمركة القوات العراقية مخمور

أربيل (كوردستان 24)- قال المرشح الفائز في الانتخابات النيابية شاخوان عبد الله الجمعة إن هجمات داعش تزايدت بعد أحداث 16 أكتوبر.

وأدلى عبد الله بهذا التصريح بعد الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش في محيط مخمور وأودى بحياة عدد من المدنيين وأفراد البيشمركة.

وقال عبد الله لكوردستان 24، إن هجمات داعش في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم تصاعدت إثر الفراغ الأمني الناجم عن "خيانة 16 أكتوبر".

وأشار إلى أن داعش يستغل الثغرات الأمنية الكبيرة الموجودة الآن بين قوات البيشمركة والقوات العراقية على طول تلك المناطق.

وأضاف عبد الله أن داعش تنامى في تلك المناطق وبات مسلحوه يجرون تدريبات في مناطق الفراغ الأمني ويشنون هجمات على البيشمركة والمدنيين على السواء.

 

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