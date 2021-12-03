فرنسا عن هجوم مخمور: حرب داعش لم تنته

أربيل (كوردستان 24)- قالت القنصلية العامة الفرنسية في أربيل اليوم الجمعة إن الحرب على تنظيم داعش لم تنته، وأشارت إلى أن المعركة ضد الإرهاب مشتركة وتتطلب تنسيقاً بين البيشمركة والقوات العراقية والتحالف الدولي.

وأضافت القنصلية الفرنسية في بيان أنها تعزّي باستشهاد عدد من المواطنين والبيشمركة في الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي على قرية خدر جيجة، وأعربت عن أملها بالشفاء للمصابين.

وجاء في البيان "الحرب ضد داعش هي حربنا المشتركة".

وأشارت القنصلية في بيانها إلى أن "الهجوم الوحشي يثبت بأن الحرب على داعش لم تنته بعد".

واختتم البيان بالقول "مصممون على مواصلة هذه الحرب جنباً إلى جنب مع قوات البيشمركة والقوات العراقية وشركائنا في التحالف الدولي".