أمن

فرنسا عن هجوم مخمور: حرب داعش لم تنته

"الحرب ضد داعش هي حربنا المشتركة"
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
کوردستان إقليم كوردستان فرنسا داعش

أربيل (كوردستان 24)- قالت القنصلية العامة الفرنسية في أربيل اليوم الجمعة إن الحرب على تنظيم داعش لم تنته، وأشارت إلى أن المعركة ضد الإرهاب مشتركة وتتطلب تنسيقاً بين البيشمركة والقوات العراقية والتحالف الدولي.

وأضافت القنصلية الفرنسية في بيان أنها تعزّي باستشهاد عدد من المواطنين والبيشمركة في الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي على قرية خدر جيجة، وأعربت عن أملها بالشفاء للمصابين.

وجاء في البيان "الحرب ضد داعش هي حربنا المشتركة".

وأشارت القنصلية في بيانها إلى أن "الهجوم الوحشي يثبت بأن الحرب على داعش لم تنته بعد".

واختتم البيان بالقول "مصممون على مواصلة هذه الحرب جنباً إلى جنب مع قوات البيشمركة والقوات العراقية وشركائنا في التحالف الدولي".

موضوعات ذات صلة
الشرق الاوسط

اعتماد تقنية جديدة لتحليل أداء اللاعبين في "كأس العرب"
  10 ساعات
العالم

"مسار أوميكرون" يتشعّب ويسجل ثالث إصابة في الهند
  11 ساعات
العالم

بعد قبرص.. البابا فرنسيس يصل إلى اليونان
  12 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف