سیاسة

الأردن يدين الهجوم الإرهابي في مخمور

الهجوم الذي شنه داعش الليلة الماضية على قرية خدر جيجة أسفر عن استشهاد 10 من البيشمركة و3 مدنيين
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مبنى وزارة الخارجية الأردنية
مبنى وزارة الخارجية الأردنية
کوردستان مخمور البيشمركة داعش خدر جيجة

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الجمعة الهجوم الإرهابي الذي شنه إرهابيو داعش واسفر عن استشهاد عدد من المدنيين والبيشمركة في محيط مخمور.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي"، مشدداً على تضامن ووقف بلاده المطلق إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة كل ما يهدد أمنه واستقراره".

وأعرب أبو الفول عن أصدق التعازي لأهالي الضحايا والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

يشار إلى أن الهجوم الذي شنه داعش الليلة الماضية على قرية خدر جيجة أسفر عن استشهاد 10 من البيشمركة و3 مدنيين، واصابة عدد آخر بجروح.

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