سیاسة

"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي في قضاء مخمور

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شعار المنظمة
شعار المنظمة
کوردستان إقليم كوردستان مخمور البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية خدر جيجة في قضاء مخمور واسفر عن استشهاد 10 من البيشمركة و3 مدنيين.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في بيان إنه يتقدم بـ"صادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة جمهورية العراق وشعبها، راجيا الشفاء العاجل للجرحى".

وجاء في البيان "تُجدِّد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي موقفَ المنظمة الثابت الذي يدين الإرهاب بكافة أشكاله، ووقوفها مع جمهورية العراق في جهودها لمجابهة الإرهاب والتطرف العنيف".

 

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