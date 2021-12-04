واشنطن تندد بهجوم مخمور وتبدي قلقها إزاء تنامي داعش في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت الولايات المتحدة الجمعة بيانا نددت فيه بالهجوم الذي شنه داعش في محيط مخمور وأسفر عن سقوط شهداء وجرحى من البيشمركة.

وشن داعش هجومه على قرية خدر جيجة يوم الخميس بعد أيام قليلة من هجوم عنيف أدى إلى استشهاد ثمانية من البيشمركة قرب منطقة كفري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء استمرار تصعيد هجمات داعش في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك هجوم مخمور".

وتابع "نقدم تعازينا لأسر القتلى والجرحى".

وأكد برايس أن "الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم قوات الأمن العراقية، بما في ذلك البيشمركة، في الوقت الذي تواصل فيه القتال ضد تنظيم داعش لضمان هزيمته الدائمة".

ويوم أمس، دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى تعزيز التنسيق الأمني بين البيشمركة والجيش العراقي من أجل منع عودة تنظيم داعش في المناطق المتنازع عليها.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أن "تعزيز التنسيق الأمني والتعاون ضروريان في الحرب المستمرة ضد الإرهاب".

من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن "الهجوم الغادر لن يمر إلا دون القصاص العادل للمجرمين الإرهابيين الذين ارتكبوا هذا العمل الجبان".

وأعلن العراق عام 2017 النصر على داعش، إلا أن التنظيم لا يزال بمقدوره شن هجمات دموية على قوات الأمن والمدنيين متبعاً بذلك أساليب حرب العصابات.