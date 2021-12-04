سیاسة

بمشاركة الرئيس بارزاني.. أربيل تحتضن مؤتمراً لتوحيد خطاب الشتات الكوردي

المؤتمر انطلق برعاية مقر البارزاني بمشاركة ممثلين عن جميع الأجزاء الأربعة لكوردستان
author_image Kurdistan24 اربیل
هذه أول مرة يعقد فيها مؤتمر من هذا النوع لكورد الشتات
هذه أول مرة يعقد فيها مؤتمر من هذا النوع لكورد الشتات
کوردستان إقليم كوردستان أربيل مؤتمر الجالية الكوردية

أربيل (كوردستان 24)- انطلق في عاصمة إقليم كوردستان أربيل اليوم السبت مؤتمر "الجالية الكوردية" بمشاركة الرئيس مسعود بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني إلى جانب ممثلين من الأجزاء الأربعة لكوردستان.

ويتناول المؤتمر على نحو خاص وضع الجالية الكوردية ومكانتها وإستراتيجيها ويهدف كذلك إلى تنظيم وتوحيد الخطاب الكوردي في دول المهجر.

وقال طاهر هورامي مسؤول ملف الجالية الكوردية في مقر البارزاني في حديث لكوردستان 24، إن المؤتمر انطلق برعاية مقر البارزاني بمشاركة 150 شخصية تمثل جميع الأجزاء الأربعة لكوردستان.

وأضاف أن ممثلي الكورد في الولايات المتحدة وكندا ومعظم الدول الأوروبية بالإضافة إلى روسيا وكازاخستان يشاركون أيضاً في المؤتمر.

وتابع "هذه أول مرة يعقد فيها مؤتمر من هذا النوع لكورد الشتات".

وأشار هورامي إلى أن المؤتمر يهدف إلى تنظيم وتوحيد الخطاب الكوردي في دول المهجر ويعمل على توسيع جهودهم لبناء وتعزيز مكانتهم في أرجاء العالم.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف