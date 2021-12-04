بمشاركة الرئيس بارزاني.. أربيل تحتضن مؤتمراً لتوحيد خطاب الشتات الكوردي

أربيل (كوردستان 24)- انطلق في عاصمة إقليم كوردستان أربيل اليوم السبت مؤتمر "الجالية الكوردية" بمشاركة الرئيس مسعود بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني إلى جانب ممثلين من الأجزاء الأربعة لكوردستان.

ويتناول المؤتمر على نحو خاص وضع الجالية الكوردية ومكانتها وإستراتيجيها ويهدف كذلك إلى تنظيم وتوحيد الخطاب الكوردي في دول المهجر.

وقال طاهر هورامي مسؤول ملف الجالية الكوردية في مقر البارزاني في حديث لكوردستان 24، إن المؤتمر انطلق برعاية مقر البارزاني بمشاركة 150 شخصية تمثل جميع الأجزاء الأربعة لكوردستان.

وأضاف أن ممثلي الكورد في الولايات المتحدة وكندا ومعظم الدول الأوروبية بالإضافة إلى روسيا وكازاخستان يشاركون أيضاً في المؤتمر.

وتابع "هذه أول مرة يعقد فيها مؤتمر من هذا النوع لكورد الشتات".

وأشار هورامي إلى أن المؤتمر يهدف إلى تنظيم وتوحيد الخطاب الكوردي في دول المهجر ويعمل على توسيع جهودهم لبناء وتعزيز مكانتهم في أرجاء العالم.