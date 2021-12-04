بعد قبرص.. البابا فرنسيس يصل إلى اليونان

أربيل (كوردستان 24)- وصل البابا فرنسيس إلى أثينا اليوم السبت في أول زيارة بابوية خلال عقدين من الزمن إلى العاصمة اليونانية.

وحطت طائرة البابا قادماً من قبرص، وكان في استقباله وزير الخارجية اليوناني نيكوس دينياس ومسؤولين بارزين من أبناء الكنيسة الكاثوليكية اليونانية.

وبحسب وسائل إعلام يونانية فإن البابا (84 عاماً) سيتوجه إلى جزيرة ليسبوس التي قصدها عام 2016 في السنوات الأولى لأزمة موجة الهجرة.

كما سيلتقي البابا مع الرئيسة كاتيرينا ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ورأس كنيسة اليونان البطريرك يرونيموس.

ومن المقرر أن يلتقي عدداً من أبناء الطائفة الكاثوليكية اليونانية التي تعد 1,2 بالمئة فقط من عدد السكان وغالبيتهم من الأرثوذكس.